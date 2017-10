Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia canadiana investiga possíveis atos terroristas

Perseguição de um veículo deixou quatro pessoas feridas.

01.10.17

A polícia canadiana informou hoje estar a investigar como atos de terrorismo o ataque a um agente no perímetro de um evento desportivo e a perseguição de um veículo que deixou quatro pessoas feridas, em Edmonton.



Rod Knecht, chefe da polícia de Edmonton, capital da região de Alberta, afirmou que uma pessoa está detida e que se pensa que agiu sozinha.



O caos começou na zona perto do estádio onde se realizava um jogo da liga de futebol canadiano, quando um veículo embateu numa barreira de controlo de trânsito e atingiu um agente.



Knecht acrescentou que o condutor saiu do veículo e atacou o agente com uma faca.



Poucas horas depois, uma carrinha foi mandada parar numa operação 'stop' mas o condutor fugiu em grande velocidade, o que provocou uma perseguição da qual resultaram quatro peões feridos, antes de parar e o suspeito ser detido.