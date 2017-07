Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia chinesa detém 67 pessoas por protesto nas ruas de Pequim

Manifestavam-se contra fecho de esquema de pirâmide que envolve 5 milhões de pessoas.

Por Lusa | 12:43

A polícia de Pequim deteve 67 pessoas que participaram esta semana numa rara manifestação nas ruas de Pequim, em protesto contra o encerramento de um fundo de investimento, considerado pelas autoridades um esquema pirâmide, informou esta quinta-feira a imprensa.



A polícia disse que 63 membros do fundo foram detidos por "obstruir as forças da ordem" e outros quatro foram também detidos por "perturbar a ordem em locais públicos".



As detenções ocorrem depois de, na segunda-feira, dezenas de investidores no fundo, chamado Shanxinhui, protestarem nas ruas do sul de Pequim contra o encerramento, que segundo dados citados pela imprensa atraiu mais de cinco milhões de pessoas em todo o país.



Os manifestantes chegaram a cortar o trânsito em importantes artérias da cidade e transportavam cartazes a apelar ao Presidente chinês, Xi Jinping, que defenda os seus direitos, num tipo de protesto raro na cidade, devido à forte presença de polícia.



A segurança na capital tem sido reforçada nas últimas semanas, numa altura em que Pequim se prepara para receber o congresso do Partido Comunista Chinês, o mais importante acontecimento na agenda política do país.



A polícia chinesa considera que o fundo Shanxinhui é um esquema em pirâmide que, "sob o disfarce de ajudar os mais pobres, defraudou pessoas em somas importantes".



O congelamento do fundo levou também a protestos nas ruas da cidade de Yongzhou, no sul do país.