Polícia com filho ao colo mata assaltantes a tiro

Momento foi registado em vídeo por uma câmara de vigilância.

Rafael Souza, um polícia que se encontrava de folga, enfrentou e matou dois assaltantes numa farmácia, no estado de São Paulo, Brasil, que entraram na loja para roubar dinheiro e medicamentos.



O momento ficou registado em vídeo por uma câmara de vídeovigilância do estabelecimento, que mostra o confronto entre os ladrões e o agente, que esteve sempre com o filho ao colo.



O caso ocorreu na passada tarde de sábado, quando Rafael entrou na farmácia acompanhado da mulher e do filho para comprar medicamentos. Enquanto estavam a ser atendidos pelo farmacêutico, dois assaltantes entraram loja adentro encapuzados e de arma em punho.



De acordo com o que algumas testemunhas relataram ao jornal Estadão, um dos suspeitos terá apontado uma arma na direção do polícia depois de este se identificar como um agente da autoridade. Foi nesse momento que Rafael decidiu tirar a arma do bolso e disparar contra os assaltantes.



O homem nunca largou o filho que já estava ao seu colo quando o assalto começou. Nas imagens é possível ver a mãe da criança em pânico, a tentar pegar na criança.







Quando as autoridades chegaram ao local, os dois assaltantes, de 24 e 22 anos, já estavam mortos. As armas utilizadas no confronto foram apreendidas pela Polícia Civil. Rafael Souza vai ser investigado por homicídio e receberá acompanhamento psicológico antes de retomar o seu trabalho como agente policial.