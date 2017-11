Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia de Montreal recebe 463 chamadas em linha de denúncia de assédio sexual

No seguimento das revelações que envolveram Harvey Weinstein, uma vaga de denúncias e solidariedade cresceu nas redes sociais, incluindo no Canadá.

Por Lusa | 01:23

A polícia de Montréal recebeu 463 chamadas, em menos de três semanas, na linha telefónica que dedicou ao assédio sexual no seguimento do escândalo de Harvey Weinstein, segundo um comunicado divulgado na segunda-feira.



Entre estas denúncias, "98 chamadas resultaram na abertura de 'dossiers' de agressão sexual", indicou o Serviço da Polícia da cidade de Montréal (SPVM).



No seguimento das revelações de violência e assédio sexual que envolveram Harvey Weinstein, um dos produtores mais poderosos de Hollywood, uma vaga de denúncias e solidariedade cresceu nas redes sociais, incluindo no Canadá.



Testemunhos publicados em outubro nos diários La Presse e Le Devoir, de Montréal, puseram em causa duas vedetas do meio artístico, Eric Salvail e Gilbert Rozon.



Estes testemunhos de alegados casos de assédio e agressões sexuais provocaram uma convulsão no mundo social do Quebeque e levaram a animadora e produtora Julie Snyder, uma alegada vítima de Rozon, a apresentar queixa contra este.



Os dois homens abandonaram imediatamente as suas funções e duas televisões francesas anularam as emissões que tinham programado com Gilbert Rozon.