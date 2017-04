Polícia detém mais de 100 homens por serem homossexuais

O regime de Kadyrov é acusado de graves violações dos direitos humanos e de ter introduzido o islamismo no quotidiano dos chechenos.



O porta-voz, Ali Karimov, afirmou, citado pela agência RIA Novosti: "É impossível perseguir aqueles que não existem na república".

A polícia chechena deteve mais de cem homens, alegadamente por serem homossexuais, e pelo menos três terão morrido, revelou o jornal russo Novaya Gazeta.O jornal, que só divulgou a reportagem no sábado, admitiu ter encoberto informações da operação policial, depois de as ter confirmado com fontes oficiais na polícia e no governo daquele território.Um porta-voz oficial do presidente daquela república russa do Cáucaso, Ramzan Kadyrov, já rejeitou a veracidade da reportagem, afirmando que não existem homossexuais na região, maioritariamente muçulmana.