Polícia detém quatro suspeitos relacionados com explosão em Bruxelas

Segundo a imprensa belga, Zariouh terá agido sozinho e em sua casa, na autarquia de Molenbeek, foram encontrados indícios que mostram a simpatia do suspeito pelo grupo extremista Daesh.



No entanto, o atacante tinha no cadastro apenas um delito relacionado com droga, não sendo conhecido por inclinações radicais ou terroristas.



A Bélgica está em estado de alerta desde março de 2016, quando bombistas suicidas mataram 32 pessoas em atentados no aeroporto e numa estação de metro de Bruxelas.



A polícia belga deteve na quarta-feira à noite quatro suspeitos depois de buscas no quadro da investigação ao atentado da véspera na Gare Central, em Bruxelas, que não fez vítimas.A Procuradoria federal anunciou hoje que os suspeitos foram detidos durante investigações em Molenbbek, Andrelecht e Koekelberg a casa de pessoas que mantinham contactos regulares com Oussama Zariouh, o homem que na terça-feira à noite tentou fazer explodir uma mala na estação da Gare Central, com serviço de comboios e metro.O atacante, de 36 anos e origem marroquina, investiu ainda sobre militares que patrulhavam a estação, gritando 'Allahu akbar' (Alá é grande) tendo sido abatido a tiro.