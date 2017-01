Polícia divulga imagem de suspeito de atentado em Istambul

A polícia turca divulgou, esta segunda-feira, o que se julga ser uma imagem de um sistema de videovigilância onde é possível ver o suspeito do ataque terrorista a uma discoteca em Istambul na Passagem de Ano.



O suspeito do atentado, já reivindicado pelo Daesh, terá conseguido mudar de roupa e fugir do local, aproveitando a confusão que se gerou com as centenas de tiros que disparou.



"Os esforços para encontrar o terrorista continuam", garantiu o ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu. "Se Deus quiser, ele vai ser apanhado rapidamente. Isto foi um massacre, uma selvajaria totalmente desumana", acrescentou.









O ataque ceifou a vida a pelo menos 39 pessoas, 28 dos quais estrangeiras, adiantou, por sua vez, o ministro da Saúde turco. Entre as vítimas encontram-se canadianos, iraquianos, indianos, libaneses, tunísios, kuwaitiano e sírios.

