Polícia dos EUA resgata menina retida em ilha do rio Grande

Os agentes que patrulham o rio Grande referem que houve um aumento de 66% no número de crianças indocumentadas que viajaram para os Estados Unidos não acompanhadas em 2016, em relação ao ano anterior.



"Estas crianças viajam grandes distâncias para chegar aos Estados Unidos. Enfrentam muitos perigos e podem ser atacadas durante a viagem", alertou o chefe da polícia do setor do Rio, Mathhew Hudak.



Milhares de crianças cruzaram sozinhos a fronteira dos Estados Unidos com o México no verão de 2014, fugindo da violência e falta de oportunidades económicas nos seus países.



Aquelas crianças eram provenientes, na maioria, de El Salvador, Guatemala, Honduras.



A polícia de fronteira dos Estados Unidos resgatou uma criança de 11 anos, das Honduras, que ficou sozinha numa ilha do rio Grande, a norte da cidade texana de Eagle Pass, informaram esta sexta-feira as autoridades.O resgate ocorreu quinta-feira, em resposta a "um aviso feito por um cidadão preocupado, do México, sobre uma possível imigrante indocumentada retida no rio Grande", indicou, em comunicado, a Patrulha Fronteiriça."Depois de uma procura minuciosa, as unidades marinhas de Eagle Pass localizaram a menina numa pequena ilha a norte da cidade. Os agentes retiraram a menina e transportaram-na para terra firme", precisou.