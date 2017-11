Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia é herói por acidente em Nova Iorque

Nash perseguiu o terrorista e parou-o com um disparo no corpo.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:22

O polícia que baleou o autor do ataque de Nova Iorque e o prendeu estava no sítio certo na hora certa. Ryan Nash, de 28 anos, ia a caminho de uma escola na Baixa de Manhattan para tomar conta de uma ocorrência de tentativa de suicídio quando deparou com o mais sangrento massacre em Nova Iorque desde o 11 de Setembro.



Nash chegou ao cruzamento das ruas Chamber e West justamente quando o terrorista ao volante da carrinha de caixa aberta deixava o veículo, que parou ao colidir com um autocarro escolar.



Sayfullo Saipov tinha duas armas na mão, que só mais tarde se soube serem falsas, e corria pela rua gritando ‘Alá é grande!’.



Nash correu em perseguição de Saipov e imobilizou-o com um disparo no abdómen.



O agente Nash, residente em Medford, Long Island, está ao serviço há cerca de cinco anos e já tem no currículo mais de 50 detenções. "Quero elogiar a resposta do agente que estava no local e parou a carnificina pouco depois de começar", afirmou o comissário James O’Neill.