Polícia em alerta com possível tiroteio em universidade nos EUA

As autoridades norte-americanas estão a responder a um possível tiroteio numa universidade no Des Moines, perto de Seattle, no estado de Washington.



Ainda não está confirmada a veracidade dos relatos de um "atirador ativo" na Highline College, mas um estudante partilhou, via Twitter, uma imagem onde garante estar barricado com colegas.



Vários foram os alunos que, no entretanto, confirmaram ter ouvido tiros e berros no campus, mas nenhum atirador foi, até ao momento, encontrado.



A zona em redor do edifício da faculdade está encerrada. A própria faculdade já confirmou no Facebook haver "relatos de tiros no campus", pedindo a professores e alunos para barricarem portas e janelas."Isto não é um simulacro. Por favor, continuem barricados. As autoridades estão a evacuar os edifícios. Permaneçam onde estão até chegarem as autoridades", diz a mais recente publicação da escola naquela rede social. Desconhece-se, para já, se existem vítimas a lamentar, mas duas estudantes tiveram de ser assistidas a sintomas de ansiedade. A zona em redor do edifício da faculdade está encerrada. A própria faculdade já confirmou no Facebook haver "relatos de tiros no campus", pedindo a professores e alunos para barricarem portas e janelas."Isto não é um simulacro. Por favor, continuem barricados. As autoridades estão a evacuar os edifícios. Permaneçam onde estão até chegarem as autoridades", diz a mais recente publicação da escola naquela rede social.

Segundo avançam os meios de comunicação local, a universidade em questão tem cerca de 17 mil alunos.







