Polícia encontra fábrica de canábis em quarto de criança

A parede falsa tinha um desenho do filme animado Frozen, para desviar as atenções.

16:04

Polícias de Sheffield, em Inglaterra, encontraram uma fábrica de canábis por trás da parede do quarto de uma criança. A parede tinha um desenho com o filme animado da Disney "Frozen", para desviar atenções.

A casa, em Manor, Sheffield, já estava sob alerta de suspeita. Quando chegaram ao quarto da criança, encontraram uma parede falsa que dava acesso a um extenso campo de canábis.



Uma fotografia que comprova a situação foi partilhada no Twitter da polícia, que "brincou" com a situação, aludindo à conhecida música do filme da Disney "Let it go". Desta forma, a polícia afirmou que não vai deixar passar a situação.





Let it go! Can’t hold it back anymore.

Sheffield Tasking Team Can't let this one go. False wall in child's bedroom hiding a Cannabis set up. pic.twitter.com/eNTZJcKgVc — Police in Sheffield (@SYPSheffield) July 29, 2017





Um homem de 64 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso no local. Um porta-voz da polícia de Yorkshire disse que foram encontradas "três plantas maduras e outras cinco em crescimento, que foram recuperadas".



Acrescentou ainda que "um homem de 64 anos foi entrevistado e convocado para prestar declarações sobre produção e cultivo de cannabis"