Polícia esfaqueado em aeroporto dos EUA

JUST IN: FBI is investigating stabbing at international airport in Flint, Michigan, as possible act of terrorism https://t.co/j9Ct2spzhu pic.twitter.com/QH4DHGv3zk — CBS News (@CBSNews) 21 de junho de 2017

O agente foi encaminhado em estado crítico para o hospital mas já está fora de perigo e "em condição estável", afirmam os médicos.O esfaqueamento terá acontecido às 09h45, hora local, 14h45 em Portugal continental, no segundo andar do terminal principal.Os serviços de emergência foram chamados de imediato a este que é o terceiro aeroporto mais movimentado daquele estado norte-americano.Uma testemunha, citada por jornais locais, garante ter visto o agente a sangrar do pescoço.O suspeito do esfaqueamento já foi detido pelas autoridades, mas os motivos do ataque ainda não são conhecidos.O FBI está a investigar o incidente, o segundo do género no local em duas semanas.A possibilidade de ataque terrorista está a ser investigada.