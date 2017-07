Polícia espanhol ferido em ataque de homem com faca que gritou por Alá

Caso aconteceu nos controlos de fronteira de Melilla, cidade espanhola em Marrocos.

Por J.C.M. | 09:34

Um polícia ficou ferido ao início da manhã desta terça-feira, quando um homem armado com uma faca de grandes dimensões irrompeu pelo posto fronteiriço de Melilla. O homem atacaou os agentes que estavam no local, enquanto gritava frases religiosas islâmicas, como 'Alá é Grande'.



O homem foi detido no local pelos colegas do agente agredido.

O jornal El País conta que o homem entrou na zona de embarque de viaturas de Beni Enzar, ameaçando os polícias presentes no local, por volta das 7h45.

O território de Melilla, cidade costeira espanhola rodeada de território marroquino tem sido, desde há vários anos, palco frequente de tentativas de passagem para a Europa de cidadãos africanos. São frequentes as tentativas de chegar à cidade furando os muros e vedações instaladas para impedir o acesso.