Polícia espanhola apreende 3,8 toneladas de cocaína

Droga foi encontrada num barco a meio do Oceano Atlântico.

07.10.17

A polícia espanhola anunciou este sábado a apreensão de 3,8 toneladas de cocaína escondida num barco intercetado a meio do Oceano Atlântico, quando se dirigia da Colômbia para a Espanha.



A embarcação foi intercetada a 540 milhas marítimas (cerca de 1.000 quilómetros) das ilhas Canárias, arquipélago espanhol localizado ao largo de África, disse a polícia espanhola em comunicado.



A operação policial, que levou à apreensão da droga, iniciou-se em meados de setembro último.



A polícia localizou então o barco, um rebocador, "com a colaboração de diversas agências internacionais a cerca de 360 milhas náuticas (aproximadamente 660 quilómetros) da costa da Guiana", esclarece no comunicado.



Depois de ter estudado a trajetória e a velocidade da embarcação, a polícia conclui que "atingiria as costas espanholas em meados de outubro, mas antes de esta chegar ao seu destino, intercetou-a" no início do mês, a meio do Oceano Atlântico.



Em seguida, transportou o navio para o porto de Cádis, na Andaluzia (sul de Espanah), onde realizou a investigação e descobriu a cocaína.



A tripulação, constituída por sete pessoas, foi presa.



A Espanha é o principal ponto de entrada de estupefacientes na Europa, por estar próxima do Norte de África, região que produz canábis, e pelas suas ligações à América do Sul, de onde provém a cocaína.