Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia espanhola detém suspeito de recrutar combatentes para o Daesh

Espanhol de 28 anos foi detido em Ceuta.

08:25

A polícia espanhola deteve esta quarta-feira no enclave de Ceuta, no norte de África, um espanhol de 28 anos que suspeita pertencer à rede de propaganda, captação, doutrinamento e recrutamento de futuros combatentes da organização terrorista Daesh da Síria.



O Ministério da Administração Interna (Interior) espanhol revelou que o detido desenvolvia tarefas de comunicação na forma de "informador" da jihad (luta), um elemento chave na obtenção, armazenamento e distribuição de conteúdos radicais a partir dos canais oficiais do Daesh (acrónimo em árabe do Estado Islâmico).



Segundo o comunicado de imprensa, o detido fazia parte do último reduto de uma rede, que recrutava novos membros para a luta, que se situava no bairro de El Príncipe de Ceuta e que tem sido desmembrada desde fevereiro de 2016 com um total de 16 detidos.



Desde 26 de junho de 2015, data em que a Espanha elevou para "quatro" o Nível de Alerta Antiterrorista, as forças de segurança já detiveram 208 alegados terroristas islâmicos em operações realizadas em Espanha e no estrangeiro.