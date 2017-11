Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia espanhola dispara contra condutor que gritava frases em árabe

Homem sofreria de perturbações mentais e não obedeceu a ordem de paragem dos agentes.

14:59

A polícia da Catalunha e a Guarda Civil dispararam, esta madrugada, contra um condutor que, após ser intercetado, abandonou a viatura com um objeto não identificado, enquanto proferia frases em árabe.



Fonte oficial da polícia da Catalunha disse à agência EFE que o incidente ocorreu pelas 00h15, na zona de portagens da autoestrada AP-7, em Girona, quando um homem mostrou um "comportamento estranho", após os agentes da Guarda Civil terem ordenado que parasse a viatura e se identificasse.



Conforme avança a polícia regional, o homem, que poderá sofrer de transtornos mentais ou estar sob o efeito de drogas, gritava frases em árabe e, após abandonar o automóvel, carregava um objeto que as autoridades não conseguiram identificar.



A Guarda Civil acabou por pedir reforços à polícia da Catalunha, que decidiu disparar contra o condutor.



O suspeito foi transferido para o hospital Josep Trueta de Girona, onde permanece com prognóstico reservado.



A polícia está a investigar o incidente, tendo já posto de parte a hipótese de se tratar de um ataque terrorista.