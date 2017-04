Polícia examinou objeto suspeito junto ao estádio do Dortmund

O jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões entre os alemães e o Mónaco, que acabou com a vitória dos franceses por 3-2, foi hoje disputado entre fortes medidas de segurança, depois de, na terça-feira, o autocarro do Dortmund ter sido atingido por três explosões.



O ataque ocorreu pelas 19h15 hora local (18h15 em Lisboa), quando três engenhos explodiram à passagem do autocarro do Borussia Dortmund, quando a equipa saía da unidade hoteleira onde esteve concentrada rumo ao estádio.



O único jogador ferido foi o espanhol Marc Bartra, operado esta noite num hospital de Dortmund devido a uma lesão no pulso direito.



Também ficou ferido um polícia que acompanhava, de moto, o autocarro.



A justiça alemã informou hoje que o ataque contra o autocarro do Borussia Dortmund está a ser investigado como um "atentado terrorista" com "motivações islâmicas", acrescentando que tem dois suspeitos e já deteve um deles.



O Dortmund explicou, pouco depois, que se tratou de uma medida de segurança depois de terem sido encontradas, nas redondezas do Signal Iduna Park, duas mochilas abandonadas e uma moto.

A polícia alemã examinou um objeto suspeito encontrado quarta-feira junto ao estádio do Borussia Dortmund, que obrigou a encerrar temporariamente uma das saídas do recinto, depois do final do jogo com o Mónaco, da Liga dos Campeões de futebol.O clube e a polícia local pediram aos adeptos, através de publicações nas suas contas nas redes sociais, que abandonassem ordeiramente o Signal Iduna Park pelas outras saídas do recinto.Na conta do Twitter da polícia da Renânia do Norte-Vestfália foi revelado que estava a ser examinado um objeto suspeito encontrado junto a um dos acessos ao estádio.