Polícia exige sexo a vítima de violação para prender atacantes

O caso remonta a fevereiro deste ano, quando a mulher terá apanhado boleia dos atacantes para casa de um parente. A vítima garante que não desconfiou das más intenções dos dois homens, uma vez que habitavam na mesma aldeia e que eram "velhos conhecidos".Apesar dos seus pedidos desesperados para prender os vizinhos, o agente da autoridade começou a enviar-lhe mensagens para que se encontrassem. A vítima negou os avanços e garante que o polícia encerrou o caso.Revoltada, a mulher decidiu gravar as conversas com o agente e entregá-las ao seu chefe, na esperança que as provas levassem a uma ação da polícia. Sem efeito, uma vez que este se mostrou descrente perante aquilo que ouvia.A vítima decidiu apresentou então as provas a instâncias superiores da polícia. O superintendente da polícia Sudha Singh revela ao jornal Times of India que o caso está a ser investigado. "A esquadra de Ganj foi solicitada a investigar a situação e elaborar um relatório".partir para a imprensa e divulgar o caso, com esperança de que alguma justiça seja feita.