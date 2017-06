Homem rouba arma a polícia e dispara contra civis no metro de Munique

Frankfurter Allgemeine cita o porta voz da polícia de Munique, que revela que o agressor é um homem de 37 anos de nacionalidade alemã, sem cadastro conhecido. Autoridades procuram perceber o que terá motivado o ato. A agente baleada tem 26 anos e corre risco de vida. Autoridades descartam, para já, a hipótese de o ataque ter motivações terroristas.

Situation on the spot secured by police forces. The area around the suburban train station #Unterföhring is being cordoned off. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 13, 2017

Uma agente policial e vários civis ficaram feridos na manhã desta terça-feira num tiroteio que aconteceu numa estação de metro de Munique.De acordo com o jornal Tagesspiegel, um homem foi abordado pela polícia para se identificar numa operação de rotina. Reagiu com violência, empurrando a agente que o abordou na direção da linha do comboio. Tentou empurrá-la para debaixo de uma composição, o que não conseguiu.Depois, roubou-lhe a arma e disparou. A polícia foi atingida na cabeça e vários civis que ali estavam também foram alvejados.O tiroteio aconteceu na estação de Unterföhring, onde foram ouvidos vários disparos. O autor do ataque, cuja identidade não foi revelada, foi detido.Por volta das 9h00 (hora de Portugal) a polícia anunciou no Twitter que a situação está controlada e que a área vai retomar a normalidade em breve.A polícia local informa, através do Twitter, que o agressor também foi alvejado e que nenhum dos feridos corre risco de vida. As autoridades não revelam o número certo de feridos. O jornal Sueddeutsche Zeitung fala em dois civis que tiveram de ser hospitalizados, outras fontes referem quatro feridos.A polícia selou a estação e o metro foi cortado naquela zona. Autoridades dizem não haver perigo para a população.