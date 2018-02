Polícia francesa acredita estar perto de encontrar Maëlys

Suspeito de desaparecimento voltou a depor e terá dado elementos fundamentais.

Recorde-se que a jovem lusodescendente desapareceu em Pont-de-Beauvoisin, em França, a 27 de agosto do ano passado. Estava com a família numa festa de casamento na altura do desaparecimento.



O suspeito, Nordahl Lelandais, foi detido pouco depois.

O principal suspeito do desaparecimento da pequena Maëlys voltou, esta quarta-feira, a depor e, de acordo com a imprensa francesa, poderá ter fornecido elementos importantes para a resolução do caso.Seugndo avança o jornal Le Dauphiné Libéré , que cita fonte próxima do caso, hoje foi "um dia crucial", em que foi dado "um avanço muito significativo da investigação".O suspeito, de 34 anos, terá conduzido a polícia até um novo local de buscas, onde poderá estar o corpo da criança. De acordo com a imprensa local, foram vistas equipas de investigação e busca, com mergulhadores e cães, que poderão estar no encalço de novas pistas.