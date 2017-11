Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia francesa detém sete suspeitos de planear ataque terrorista

Detidos são todos homens entre os 18 e os 65 anos, entre eles dois pares de irmãos.

12:01

A polícia francesa deteve esta terça-feira pelo menos sete pessoas numa operação antiterrorista que está em curso na região de Paris e na orla mediterrânica (sul) do país, indicaram fontes oficiais citadas pela imprensa.



Segundo o diário Le Parisien, as forças de segurança francesas suspeitam que os detidos estavam a preparar um atentado terrorista.



Por outro lado, o canal de televisão privado francês BFMTV indicou que a polícia não encontrou nem armas nem explosivos ao deter os suspeitos detidos, mas atuou em função de trocas de e-mails nas redes sociais, que indiciam que estariam a preparar um ato terrorista.



A decisão foi detê-los para comprovar se estão ou não envolvidos numa operação.



Os detidos são todos homens entre os 18 e os 65 anos, entre eles dois pares de irmãos.



Na operação de captura estiveram envolvidos agentes da Subdireção Antiterrorista (SDAT) e da Direção Geral de Segurança Interna (DGSI, os serviços secretos), apoiados ainda por um corpo de elite da polícia, o RAID.



As detenções ocorreram no departamento de Val de Marne, a leste de Paris, bem como nas cidades de Menton e Aix-la-Provence, segundo o canal BFMTV, e enquadram-se na investigação judicial contra o terrorismo iniciado em maio.