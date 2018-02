Polícia francesa recuperou "a quase totalidade" do corpo de Maëlys

Vestido e sandália que a menina usava no dia em que foi sequestrada também foram encontrados.

A "quase totalidade" dos restos mortais de Maëlys Araújo, a lusodescendente de nove anos que foi raptada e assassinada em França em agosto de 2017 foi encontrada entre estas quarta e quinta-feira. O site da BFM TV noticia esta quinta-feira que os investigadores encontraram as ossadas e vestígios da menina no local indicado pelo suspeito do crime, Nordahl Lelandais.



A confissão do homem na quarta-feira, tinha permitido à polícia encontrar os primeiros vestígios no bosque indicado pelo suspeito. A polícia de Grenoble confirma também a descoberta do vestido que a menor usava na festa de casamento de onde foi subtraída, e uma das suas sandálias.



Os restos mortais da vítima foram descobertos no vale de Chartreuse, próximo do local da boda e da casa do suspeito. Os ossos e outros vestígio biológicos vão agora ser sujeitos a análises laboratoriais para se tentar apurar a causa da morte da menor.