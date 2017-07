Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia húngara revista comboios internacionais após ameaça de bomba

Primeiro-ministro, Viktor Orban, recebe esta quarta-feira o seu homólogo israelita, Benjamin Netanyahu.

Por Lusa | 14:22

A polícia húngara está a inspeccionar todos os comboios internacionais com destino à Hungria, na sequência de uma ameaça de bomba recebida no mesmo dia em que o primeiro-ministro, Viktor Orban, recebe o seu homólogo israelita, Benjamin Netanyahu.



A companhia de transportes ferroviários estatal da Hungria, a MAV, disse, entretanto, que a polícia não encontrou até agora quaisquer explosivos nos comboios inspecionados. No entanto, as vistorias vão prosseguir em todos os comboios que entrem na Hungria até à meia-noite (23h00 em Lisboa), pelo que poderá haver atrasos.



A MAV está a reembolsar os passageiros que desistam das viagens e está a remarcar novas viagens por causa dos atrasos.



A ameaça de bomba, anónima, surge no mesmo dia em que o primeiro-ministro, Viktor Orban, recebe o seu homólogo israelita, Benjamin Netanyahu. Também estão em Budapeste os primeiros-ministros da República Checa, da Polónia e da Eslováquia, na capital magiar para uma reunião do Grupo Visegrado.