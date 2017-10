Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia identificou 20 adeptos da Lazio que usaram imagem de Anne Frank

Polícia italiana identificou os infratores através de imagens de vídeo.

A polícia de Roma identificou esta sexta-feira 20 adeptos da Lazio, que no domingo utilizaram a imagem de Anne Frank, adolescente de origem judaica vítima do Holocausto, com uma camisola do clube italiano AS Roma.



De acordo com a polícia de Roma, 13 dos adeptos estão a ser investigados por atos de discriminação racial por "colocar material antissemita com conteúdo ofensivo que poderia incitar o ódio racial".



As autoridades referiram ainda que 13 dos adeptos da Lazio foram proibidos de participar em eventos desportivos na Itália - 12 deles por cinco anos e um por oito anos, uma vez que esse adepto já é reincidente.



No domingo, no Estádio Olímpico de Roma, alguns ultras da Irriducibili, a principal claque da Lazio, provocaram os rivais da AS Roma ao utilizar a imagem de Anne Frank com a camisola do clube de Roma.