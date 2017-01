Polícia interroga namorado de George Michael

As últimas imagens de George Michael

Fãs prestam homenagem a George Michael

George Michael morreu sozinho em casa em Oxfordshire, em Londres, na manhã do dia de Natal. Foi encontrado pelo namorado, Fadi Fawaz, quando este se dirigiu até à casa do cantor para irem almoçar."Estava deitado na cama [...] As coisas estavam um pouco complicadas ultimamente, mas ele estava muito entusiasmado com o Natal... e eu também. Agora tudo está arruinado, mas eu quero que as pessoas o relembrem da forma que ele era: uma boa pessoa", afirmou Fawaz na altura.George Michael é o nome artístico de Georgios Kyriacos Panayiotou, músico britânico de ascendência grega que integrou o duo Wham, com Andrew Ridgeley, e se destacou também a solo na música pop, tendo vendido mais de cem milhões de discos.Com os Wham é o intérprete de canções como "Careless Whisper", "Wake me up before you go-go", "Freedom" e "Last Christmas", uma das mais conhecidas músicas pop de Natal.