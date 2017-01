Polícia investiga morte de cidadão libanês em Luanda

A declaração de Michel Aoum foi feita, segundo vários órgãos de comunicação social locais, no palácio Baabda, residência oficial do chefe de Estado libanês, adiantando que o ministro dos Negócios Estrangeiros está a acompanhar o caso.



Está previsto que o corpo do cidadão libanês seja repatriado esta quinta-feira.



O líder libanês, segundo a mesma imprensa, não adiantou a motivação para a alegada intervenção da Mossad neste caso, sendo apenas conhecida a rivalidade e clima de conflito entre o Líbano e Israel.



Em Angola vivem milhares de libaneses, sobretudo pequenos comerciantes.



A Polícia Nacional de Angola informou esta quinta-feira que está a investigar as circunstâncias da morte recente de um cidadão libanês, em Luanda, atribuída pelo chefe de Estado do Líbano aos serviços secretos de Israel, a Mossad."Continuamos a investigar, temos poucas informações a avançar agora, mas prosseguem as investigações e tão logo tenhamos mais dados vamos comunicar", disse hoje à agência Lusa o porta-voz do comando da Polícia Nacional em Luanda, Mateus Rodrigues.Amine Bakri, cidadão libanês de 56 anos, foi baleado várias vezes no domingo, próximo do seu local de trabalho, em Luanda, e acabou por morrer numa unidade hospitalar da capital angolana.