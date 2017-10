Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia investiga reivindicação do Daesh a ataque em Marselha

Atacante tinha cadastro e usava várias identidades.

Por Ricardo Ramos | 03.10.17

A polícia francesa está a investigar as possíveis ligações entre o homem que no domingo matou duas mulheres numa estação de Marselha e o Daesh, que reivindicou o ataque.



O suspeito, identificado como Ahmed Hanachi, foi abatido por militares da operação Sentinela na estação de Saint-Charles após esfaquear mortalmente duas mulheres de 20 anos enquanto gritava "Alá é Grande". Segundo a polícia, o atacante residia na zona de Lyon e era conhecido das autoridades por crimes de delito comum e consumo de drogas duras. Dois dias antes do ataque, tinha sido detido em Lyon por suspeita de roubar um casaco num centro comercial, mas foi posto em liberdade por falta de provas. Na altura, apresentou um passaporte tunisino, cuja autenticidade está a ser investigada. Nas outras vezes - sete - em que foi detido desde 2005 apresentou sempre identidades diferentes, todas falsas.