Polícia italiana faz buscas relacionadas com terrorista de Berlim

O tunisino terá chegado à Europa de barco, onde atracou em 2011, na ilha italiana de Lampedusa. A Itália tentou deportá-lo para a Tunísia nesse ano depois de ter cumprido quatro anos de prisão por ter pegado fogo a um edifício. No entanto, as autoridades tunisinas recusaram-se a recebê-lo, o que levou à sua libertação 60 dias depois.Amri ter-se-á radicalizado na prisão, já em Itália. "Há cinco anos ele não era um jiadista. Desesperado, isolado e alienado, acabou por seguir o caminho da radicalização", garantiu uma autoridade anti-terrorista italiana.Anis Amri foi abatido pela polícia italiana em Milão, quatro dias depois do ataque em Berlim.