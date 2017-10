Encontrados nove corpos desmembrados em apartamento no Japão

Polícia deteve e interrogou morador, um homem com cerca de 20 anos.

Por Lusa | 02:59

A polícia japonesa encontrou partes de pelo menos nove corpos num apartamento em Zama, a sul de Tóquio, e deteve o inquilino pela eventual ligação ao desaparecimento de uma jovem, noticiaram esta terça-feira os 'media' locais.



A descoberta foi feita numa casa localizada na prefeitura de Kanagawa, no decurso de uma investigação relativa ao desaparecimento de uma jovem oriunda de Tóquio, indicaram fontes policiais à emissora estatal NHK.



A polícia deteve e interrogou o morador, um homem com cerca de 20 anos, que contactou com a jovem desaparecida através da Internet e que a terá levado a sua casa na segunda-feira.