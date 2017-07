Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Marítima resgata 27 migrantes na Grécia

Grupo de pessoas constituído por 15 homens, 11 mulheres e uma criança.

Por Lusa | 17:28

A Polícia Marítima resgatou esta quinta-feira um grupo de 27 migrantes provenientes do Congo, que incluía uma criança, na ilha de Lesbos, na Grécia.



"A equipa da Polícia Marítima recebeu instruções da Guarda Costeira Grega para se dirigir para fora da sua zona de patrulhamento, mais propriamente para este do cabo Karokas, por suspeita da existência de uma embarcação com migrantes", refere a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.



No local, os elementos da Polícia Marítima confirmaram que se tratava de um grupo constituído por 15 homens, 11 mulheres e uma criança, que se encontrava na ilha de Lesbos, na Grécia.



"O grupo encontrava-se em terra, junto de um bote de borracha já destruído. Após avaliação e face às características adversas do local, foi decidido recolher a totalidade dos migrantes, com a cooperação de uma ONG que também se encontrava nas proximidades, para o interior da embarcação da Polícia Marítima e transportar os migrantes em segurança para o porto de Skala Sekaminias", acrescenta.



Após chegar ao porto, o grupo foi entregue às autoridades gregas.



A Polícia Marítima encontra-se em missão em apoio à guarda-costeira grega, integrada na missão POSEIDON 2017, sob égide da agência europeia FRONTEX, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras externas marítimas e combater o crime transfronteiriço, até ao dia 31 de outubro de 2017.