Polícia mata irmã a tiro

Um polícia matou a irmã, também agente de autoridade, durante uma discussão por causa de uma herança de família, no domingo, em Humaitá, no Brasil.

De acordo com o site brasileiro Globo, Glória Fabiane foi baleada na casa onde ambos moravam e acabou por morrer no hospital para onde foi encaminhada depois de uma vizinha chamar os bombeiros.

O porteiro de um prédio vizinho afirma que o tiroteio durou pelo menos 20 minutos.

O homicida, Fernando Rogério de Souza Melo, entregou-se depois de uma negociação que contou com a ajuda de outro irmão que é também polícia. Depois de detido foi encaminhado para o Instituto Pinel onde vai tratar alegados distúrbios mentais.

As autoridades brasileiras acreditam que o motivo do crime está relacionado com uma disputa pela casa, de dois andares, ondem ambos moravam, que é uma herança da avó.

