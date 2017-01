Polícia mata pai e fere filho que confunde com ladrões

Um homem morreu e outro ficou ferido depois de terem sido alvejados pela Polícia Militar Brasileira. Os lesados, pai e filho, foram confundidos pelas autoridades com ladrões na passada quinta-feira, em Areail, no Brasil.



Segundo a imprensa brasileira, quando os polícias chegaram ao local alvejaram os dois homens assim que estes saíram de uma habitação, alegando que estes estariam armados, com uma espingarda e uma faca.



O pai, de 59 anos, acabou por morrer com um tiro nas costas. Já o filho, de 23, foi afetado apenas com um tiro de raspão no braço.

De acordo com o Major Pablo Cunha, comandante do 10.º Batalhão da Polícia Militar, o homem, de 59 anos, que tinha nas mãos uma espingarda carregada de balas, não respeitou a ordem das autoridades para a colocar no chão.

O caso está a ser investigado pela polícia civil.





