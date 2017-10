Polícia mata seis supostos assaltantes em favela do Rio de Janeiro

Eram suspeitos de cometerem assaltos a motoristas que passam pela região do Morro do Juramento.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:47

Seis alegados assaltantes foram mortos este sábado pela polícia no Morro do Juramento, favela na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, os suspeitos foram mortos em confronto, após terem reagido à bala à aproximação dos agentes.

Os seis mortos são suspeitos de cometerem assaltos a motoristas que passam pela região do Morro do Juramento. Num desses assaltos, ocorrido na passada terça-feira, um motorista que passou nas proximidades da favela com a mulher e o filho, de apenas nove meses de vida, foi morto.

Quando os bandidos abordaram o carro que ele dirigia e anunciaram o assalto, Augusto da Silva Alves assustou-se e tirou repentinamente o pé da embraiagem. O automóvel deu um solavanco e os assaltantes, imaginando que Augusto ia tentar fugir, crivaram-no de balas.

Alguns dos baleados este sábado ainda foram levados com vida para o Hospital Getúlio Vargas, também na zona norte, mas morreram no caminho. Com os presumíveis assaltantes os agentes apreenderam um fuzil de guerra AK-47, quatro pistolas, quatro granadas e três rádio-transmissores, com os quais é possível captar a frequência de comunicação da polícia.

A zona norte é uma das áreas mais violentas da cidade do Rio de Janeiro, e nem as próprias autoridades escapam à brutalidade dos bandidos.Quinta-feira, o próprio comandante do 3. Batalhão da Polícia Militar, coronel Luiz Gustavo Teixeira, responsável pela segurança pública na região, foi executado com 17 tiros de fuzil dentro do carro quando passava por uma outra favela, no bairro do Lins, e menos de três horas depois um cabo da corporação também foi morto num centro comercial da área.