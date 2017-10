Aluno mata polícia em universidade do Texas

Jovem foi apanhado com droga e deu tiro na cabeça de um agente.

Por Lusa | 05:14

Um aluno da Universidade Tecnológica do Texas, nos Estados Unidos, detido por posse de droga, matou um polícia, com um tiro na cabeça, na segunda-feira, informou a instituição de ensino superior.



Em comunicado, a universidade deu conta de que um agente da polícia que presta segurança no estabelecimento de ensino morreu depois de atingido por um tiro na cabeça. Antes do disparo fatal, o suspeito tinha sido levado para a esquadra do 'campus' para ser interrogado por posse de droga.



O estudante, identificado como Hollis Daniels, de 19 anos, puxou então de uma arma e baleou na cabeça o agente que acabou por morrer pouco depois.



"O suspeito fugiu a pé", indicou a universidade, que encerrou temporariamente o 'campus' e pediu aos alunos para procurarem refúgio.



O crime ocorreu no departamento da polícia da Universidade Tecnológica do Texas, um órgão composto por 140 agentes que presta serviços de segurança à instituição de ensino superior.



A universidade, localizada no condado de Lubbock, no noroeste do Texas, conta com aproximadamente 37.000 alunos.





Local media video shows a suspect being escorted away in handcuffs on the @TexasTech campus. Latest: https://t.co/C70bwse6SR pic.twitter.com/s0R3jG113w — ABC13 Houston (@abc13houston) October 10, 2017