Polícia prende 'administrador' do jogo Baleia Azul no Rio de Janeiro

Homem de 23 anos suspeito de levar jovens a cometer o suicídio.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 21:05

A polícia brasileira desencadeou esta terça-feira uma operação contra o jogo Baleia Azul, que leva crianças e adolescentes a cumprirem 50 missões que as mutilam e, na última, as levam ao suicídio. No Rio de Janeiro, um dos estados onde a operação decorreu, foi preso um homem de 23 anos acusado de ser um dos administradores desse jogo.

Mateus Moura da Silva, que a polícia afirma que administrava diversas páginas do Baleia Azul em várias redes sociais, foi preso em Nova Iguaçu, na área metropolitana do Rio, na favela Nova Era. Ele foi identificado por pelo menos 15 crianças e adolescentes como a pessoa que as aliciou para participarem no jogo e as ameaçava quando tentavam sair, mas a polícia afirma que Mateus aliciou ao menos outros 40 menores, alguns já em estágio avançado de mutilação.

De acordo com a delegada (inspectora) Daniela Terra, da Divisão de Combate a Crimes Informáticos, Mateus é apenas um dos 10 admnistradores de páginas em redes sociais que divulgam o Baleia Azul no estado do Rio de Janeiro. Mas, segundo ela, problemas em conseguir a cooperação de redes sociais como o facebokk e o Google dificultaram a identificação e alocalização dos outros.

Na operação desta terça-feira, a polícia cumpriu igualmente mandados de busca e apreensão em 20 cidades nesses nove estados. Outras operações serão desencadeadas em breve contra os promotores desse jogo macabro, que mutila e mata crianças e adolescentes no Brasil e em muitos outros países, e traz famílias do mundo inteiro apavoradas.