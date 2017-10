Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia prende envenenador de boiões de comida para bebé

Contaminou comida para bebés com substância tóxica.

Por Ricardo Ramos | 01.10.17

A polícia alemã deteve o homem suspeito de envenenar boiões de comida para bebé com uma substância tóxica e ameaçar contaminar produtos em diferentes supermercados se não recebesse milhões de euros.



O suspeito, que tem 55 anos mas cuja identidade não foi revelada, foi preso sexta-feira à noite dos arredores de Estugarda após ter sido reconhecido por populares. Horas antes, a polícia tinha divulgado imagens captadas pelas câmaras de um supermercado da cidade de Constança, onde o suspeito contaminou vários boiões de comida para bebé com etilenoglicol, uma substância tóxica letal usada, por exemplo, no fabrico de líquido anticongelante.



Num email enviado a várias cadeias de supermercados, o homem tinha ameaçado contaminar produtos alimentares em dezenas de cidades alemãs e europeis se não recebesse um resgate superior a 10 milhões de euros.