Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia procura atacante que feriu três pessoas a tiro em São Francisco

Tiros disparados contra turistas que estavam num parque da cidade americana.

Por Lusa | 08:21

Três pessoas ficaram feridas na quinta-feira, quando um atirador disparou vários tiros num parque em São Francisco, no estado da Califórnia, nos EUA, disseram testemunhas e a polícia.



A polícia está a procurar pelo menos um atirador, que fugiu do local, disse a responsável da polícia de São Francisco, Grace Gatpandan.



A mesma fonte afirmou que o tiroteio ocorreu numa ponte que liga o parque à rua, desencadeando o pânico entre famílias e turistas que se encontravam na altura naquele local.



O porta-voz do Hospital Geral de São Francisco, Brent Andrew, indicou que um homem ficou gravemente ferido e encontra-se em estado crítico.



Um segundo homem foi assistido e recebeu alta, disse. A terceira vítima, também do sexo masculino, é menor de idade e continua hospitalizado, indicou o porta-voz sem mais pormenores.



Testemunhas disseram que o atirador se encontrava num grupo de meia dúzia de pessoas que ameaçou residentes e turistas que se encontravam no parque Dolores.