As primeiras imagens do suspeito do atentado em Berlim

Era conhecido da polícia por comportamento perigoso, suspeitando-se do seu envolvimento com o Daesh. Anis terá estado em contacto com Abu Walaa, um líder islamita, avança o jornal Sueddeutsche Zeitung.O seu paradeiro ainda é desconhecido, mas o homem está a ser procurado em diversos hospitais locais. As autoridades acreditam que o responsável pelo atentado que vitimou 12 pessoas poderá ter ficado ferido no confronto com o motorista do camião.Segundo avança o jornal Bild, a polícia local está à procura do terrorista em hospitais próximos do local do impacto, na esperança de encontrar o seu paradeiro. Os esforços de investigação estão a ser, igualmente, feitos na Renânia do Norte-Vestfália, tendo em conta que, apesar de estar por Berlim, o documento de residência do jovem foi emitido nesta região alemã.Estas medidas acontecem numa altura em que os resultados preliminares da autópsia ao corpo do motorista polaco garantem que o homem lutou com o suspeito, numa tentativa de evitar o massacre. Tendo em conta a violência do confronto, as autoridades defendem que o homem necessita de ajuda médica urgente.No entretanto, outro homem foi detido na manhã desta quarta-feira, mas foi rapidamente libertado, explica a emissora alemã RBB.Esta terça-feira, um paquistanês à procura de asilo na Alemanha já tinha sido igualmente libertado por falta de provas que o relacionassem com o ataque na capital alemã.(Em Atualização)