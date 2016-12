Camião de transporte de chocolate escondia iraquianos

Os serviços de fronteira da Roménia descobriram 48 iraquianos escondidos num camião que oficialmente transportava caixas de chocolate, informou este sábado a entidade.



A polícia do porto de Giurgiu, no Danúbio, na fronteira entre a Roménia e a Bulgária, disse que encontrou 22 homens, nove mulheres e 17 menores, incluindo uma criança pequena, na quinta-feira à noite, depois de uma fiscalização ao camião que revelou altos níveis de dióxido de carbono, um gás que resulta da respiração.



O comunicado acrescenta que o veículo era conduzido por um homem búlgaro, que disse não ter conhecimento da presença das pessoas no camião, e os documentos apresentados indicavam o transporte de caixas de chocolate da Bulgária com destino à Hungria.









Os migrantes disseram à polícia que pretendiam chegar à Hungria.

