Polícia russa desativa bomba em São Petersburgo

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma bomba foi desativada ontem pela polícia russa num prédio residencial em São Petersburgo, onde foram detidos vários alegados cúmplices do terrorista suicida que na segunda-feira matou 13 pessoas no metro da cidade.As autoridades confirmaram que o engenho desativado é idêntico ao usado por Akbarzhon Jalilov no ataque suicida no metro e à segunda bomba, deixada numa estação, que não chegou a explodir. Além da bomba, foram encontradas diversas armas e munições no apartamento.Os investigadores confirmaram que foram detidas oito pessoas, seis em São Petersburgo e duas em Moscovo, que tinham estado em contacto com Jalilov. Moradores do prédio onde foram realizadas as buscas, na zona leste de São Petersburgo, disseram que os detidos, na casa dos 30 anos, eram oriundos da Ásia Central, tal como o bombista, que nasceu no Quirguistão.