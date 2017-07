Detida jovem saudita que usou minissaia

Polícia de Riade prendeu-a por ter usado "roupa indecente".

Por Lusa | 18:15

A polícia saudita deteve hoje a jovem mulher que usou uma minissaia em público na Arábia Saudita e que divulgou um vídeo do sucedido, dando origem a acusações de desrespeito pelas regras de vestuário daquele país islâmico.



A televisão estatal saudita noticiou hoje que a polícia da capital, Riade, deteve a jovem saudita por ter usado "roupa indecente" e encaminhou o caso para o Procurador-Geral do reino islâmico.



No fim-de-semana a jovem saudita partilhou no Snapchat um vídeo dela própria a andar por uma aldeia histórica a norte da capital (Ashkir, a cerca de 200 quilómetros a noroeste de Riade) enquanto usava uma minissaia, um top curto (a ver-se a barriga) e de cabelo descoberto.



O reino da Arábia Saudita, país que adota uma interpretação muito rígida da sharia (lei islâmica), aplica um apertado código de vestimenta para homens e mulheres.



As mulheres devem andar vestidas totalmente cobertas, da cabeça aos pés, incluindo também o rosto.



É igualmente o único país do mundo que proíbe as mulheres de conduzir.



Entre outras restrições que limitam a participação feminina na vida social e pública da Arábia Saudita, as mulheres também não podem sair do país sem a companhia do marido, de um irmão mais velho ou de um tutor.



O Comité para a Promoção da Virtude e para a Prevenção do Vício na Arábia Saudita defendeu na segunda-feira que a jovem saudita deve ser julgada. Para o comité, as roupas da jovem "não têm em conta os princípios islâmicos e os costumes".