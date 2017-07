Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia suíça deteve autor de ataque com motosserra que feriu cinco pessoas

Franz Wrousis, de 51 anos vive na floresta ou no carro.

Por Lusa | 20:46

A polícia suíça deteve esta terça-feira o homem que feriu cinco pessoas esta segunda-feira num ataque com uma motosserra, na localidade de Schaffhausen, no norte da Suíça, noticiou a agência helvética ATS.



Franz Wrousis, um sem-teto de 51 anos que vive na floresta ou no seu carro, foi preso em Thalwil, ao sul de Zurique, disse a agência.



A Suíça tinha emitido um mandado de prisão internacional para tentar encontrá-lo, já que Schaffhausen está localizada a poucos quilómetros da fronteira alemã. A polícia alemã participou na operação.



O ataque ocorreu quando um homem armado com uma motosserra entrou num edifício de escritórios e feriu cinco pessoas, não se conhecendo os motivos. A polícia descartou de imediato que se tratasse de um ato terrorista.



O detido, condenado duas vezes, em 2014 e 2016, por violação da lei sobre as armas, é considerado pela polícia como "um homem perigoso e agressivo".