Polícia trava novo massacre em prisão

Apesar da operação, a situação continua a ser de altíssima tensão. As duas fações, agora com cerca de 450 membros cada uma naquela cadeia, continuam a querer aniquilar-se e teme-se novo motim quando a polícia retirar.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

A Polícia Militar entrou esta quarta-feira na Penitenciária de Alcaçuz, em Natal, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, onde 1100 reclusos amotinados ameaçavam cometer um novo massacre, após os confrontos que no sábado causaram a morte a 26 reclusos.Desde o fim de semana que membros de duas fações rivais controlavam a prisão, separados por frágeis barricadas e ameaçando invadir o lado contrário para matar os adversários.Temendo novo massacre, a polícia negociou com os reclusos e entrou ontem na prisão sem encontrar resistência, reunindo cerca de 200 presos de uma das fações, o Sindicato do Crime, para os transferir para outra cadeia.