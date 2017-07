Polícia turca mata cinco alegados membros do Estado Islâmico

Agentes antiterroristas efectuaram buscas em dez casas e disseram suspeitar que os membros do EI estavam a preparar um atentado.

A polícia antiterrorista turca matou esta quarta-feira em Konya, no centro da Turquia, cinco alegados membros do grupo extremista Estado Islâmico durante uma operação em que ficaram feridos quatro agentes, informou a agência semi-estatal Anadolu.



"Cinco terroristas do Estado Islâmico foram abatidos e quatro polícias ficaram ligeiramente feridos e foram hospitalizados", declarou o governo da província em comunicado.



Os polícias foram feridos a tiro num confronto com os extremistas que aconteceu durante as buscas por um membro do Estado Islâmico (EI) que corresponde às siglas A.Y., indicaram as forças de segurança em comunicado.



Na operação foram encontradas cinco espingardas automáticas de tipo "kalashnikov", uma pistola e elevada quantidade de munições.



Os agentes antiterroristas efectuaram buscas em dez casas e disseram suspeitar que os membros do EI estavam a preparar um atentado.