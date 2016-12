Polícia turco que matou embaixador russo não atuou sozinho

As autoridades turcas não divulgaram publicamente qualquer informação sobre a investigação ou sobre o possível motivo do polícia, que foi "neutralizado".A Turquia e a Rússia que têm apoiado lados antagónicos na guerra da Síria, manifestaram a intenção de que este assassinato não comprometa os esforços de reaproximação entre os dois países.Neste contexto, Moscovo anunciou hoje que a Rússia, Irão e Turquia estão dispostos a servir de garantes num acordo entre o Governo sírio e a oposição.O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, emitiu a declaração após um encontro dos três chefes da diplomacia em Moscovo, um dia após o ataque na galeria de arte em Ancara.Lavrov precisou que os três ministros assinaram uma declaração conjunta onde se refere que Rússia, Irão e Turquia "exprimem a vontade em ajudar o governo sírio e a oposição na elaboração de um acordo e atuarem como seus garantes".O assassinato de Karlov surgiu após dias de protesto pelos turcos pelo apoio de Moscovo ao Presidente sírio Bashar al-Assad e o envolvimento da Rússia no bombardeamento e destruição da zona rebelde de Alepo.