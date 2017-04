Polícia venezuelano acusado da morte de manifestante de 19 anos

Henrique Capriles, um oposicionista antigo candidato presidencial e governador do Estado de Miranda, acusou o ministro do Interior e da Justiça, Nestor Reverol, de ser o responsável pela morte de Ortiz, ao "obrigar os polícias a reprimir (os manifestantes) sem consideração pelas vidas humanas".



Além da morte deste manifestante, dezenas de pessoas foram feridas e 30 detidas, segundo o Presidente, Nicolas Maduro.Henrique Capriles, um oposicionista antigo candidato presidencial e governador do Estado de Miranda, acusou o ministro do Interior e da Justiça, Nestor Reverol, de ser o responsável pela morte de Ortiz, ao "obrigar os polícias a reprimir (os manifestantes) sem consideração pelas vidas humanas".

Um polícia venezuelano foi acusado de ter matado um jovem de 19 anos, na quinta-feira, durante uma manifestação contra o Presidente Nicolas Maduro, marcada por confrontos, anunciou hoje a procuradoria.Os dois procuradores encarregados do inquérito acusaram aquele agente da polícia, de 27 anos, de "delitos punidos pela legislação venezuelana", segundo um comunicado da procuradoria, sem mais detalhes.Jairo Ortiz morreu depois de ser baleado no peito, na noite de quinta-feira, quando participava numa manifestação de rua, em Caracas, quando as forças da ordem dispersaram a multidão.