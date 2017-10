Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias acossados e expulsos de hotéis na Catalunha

Centenas de pessoas cercaram locais onde estão alojados agentes enviados por Madrid.

Por Ricardo Ramos | 04.10.17

Dezenas de milhares de pessoas saíram ontem à rua em Barcelona e outras cidades da Catalunha numa greve geral de protesto contra a atuação da polícia durante o referendo e para exigir a retirada de todas as forças da Polícia Nacional e da Guardia Civil enviadas por Madrid para a região. Na segunda-feira à noite, hotéis onde os agentes estão alojados foram cercados por manifestantes e alguns estabelecimentos foram mesmo ameaçados.



Viveram-se momentos de tensão junto a várias esquadras e hotéis onde estão alojados os polícias, com os manifestantes a gritarem insultos contra as "forças de ocupação" e a baterem tachos noite dentro para impedirem o descanso dos agentes. Policias regionais catalães tiveram mesmo de formar um cordão de segurança para evitar confrontos.



Pelo menos três hotéis em Pineda del Mar, Calella e Reus pediram aos polícias para sair, e um gerente disse ter sido ameaçado pela câmara local com o congelamento de uma licença de obras. Vários polícias que trabalham há anos na Catalunha denunciaram também ameaças contra as suas famílias.

Reunido de urgência, o governo de Madrid considerou o acosso contra os polícias "intolerável" e deu ordens aos agentes para não abandonarem os locais onde se encontram alojados.



‘Rosto’ da repressão policial mentiu

Marta Torrecillas, a mulher que se tornou um dos rostos da repressão policial na Catalunha ao relatar que os polícias lhe partiram os dedos "um por um" e lhe "apalparam os seios" quando a expulsaram à força de uma assembleia de voto, afinal, mentiu. A própria Marta admitiu ontem a uma rádio que apenas sofreu uma inflamação num dedo e não tem qualquer fratura. Já o vídeo do incidente não mostra qualquer agressão sexual.



Rei garante ordem constitucional

O rei Felipe VI acusou o governo catalão de "deslealdade inadmissível" e frisou que "é responsabilidade do Estado assegurar a ordem constitucional". Numa mensagem ao país, o monarca garantiu ainda a "unidade de Espanha".



Delito de ódio

A Procuradoria-Geral espanhola abriu uma investigação por possíveis delitos de ódio, ameaças e coação contra as forças policiais na Catalunha.



"Parece o País Basco"

Sindicatos policiais compararam situação na Catalunha com "o País Basco em 1981" e lembraram que agentes "são neste momento os únicos garantes do Estado de Direito" na Catalunha.