Polícias salvam recém-nascida encontrada em caixa de água

Agentes da Polícia Militar da pequena cidade de Alto da Boa Vista, a 1.056 km de Cuiabá, capital do estado brasileiro de Mato Grosso, salvaram uma bebé de apenas três dias de vida que ficou submersa por mais de cinco minutos numa grande caixa de água que fica no chão numa das divisões da casa dos pais. A polícia ainda não sabe ao certo como a recém-nascida foi parar na cisterna, e investiga todas as possibilidades.

Por uma muito feliz coincidência, o quartel da Polícia Militar fica na mesma rua da residência onde vive a menina. Os agentes estavam na rua, à porta do quartel, preparando-se para iniciar uma operação, quando foram avisados do desaparecimento da bebé e correram imediatamente para a habitação.

Segundo o tenente Marcelo Conde, da Polícia Militar, foi uma tia da menina que, ao entrar na casa da irmã, percebeu a ausência da recém-nascida. A mãe da bebé estava a tomar ducha na casa de banho e o irmão mais novo a assistir televisão na sala, e a tia, ao não ver a menina, achou que tivesse sido roubada e chamou a polícia.

Quando a ppolícia chegou, a bebé já estava nos braços do pai, que contou ter chegado momentos antes e tirado a filha de dentro da grande caixa, onde a família armazena água, pois o fornecimento é muito irregular. Mas os agentes perceberam que a bebé, que estava muito roxa, não respirava.



Um dos agentes pegou então a menina e iniciou manobras de reanimação, nomeadamente virando-a de cabeça para baixo e massageando-a. Alguns segundos depois, a bebé, que estava bastante roxa, expeliu uma grande quantidade de água e voltou a respirar, sendo então levada para o hospital local, onde os médicos avaliaram que não corria mais riscos.

A Polícia Civil (Judiciária), foi chamada para investigar o caso. Uma bebé de três dias não vai sózinha para dentro de uma caixa de água, e a polícia quer saber quem a pôs la.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito