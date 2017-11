Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Política britânica denunciou ministro que lhe disse "onde podia por as mãos" para as aquecer

Líder do Parlamento compilou lista de comportamentos e comentários abusivos de Michael Fallon

Por J.C.M. | 13:32

Michael Fallon demitiu-se esta semana do cargo de Ministro da Defesa do governo britânico, após admitir não ter sido correto quando pôr a mão no joelho de uma entrevista, em 2002.



Mas os media britânicos dão conta de que a saída de Fallon tem razões mais graves. É que, avança o The Sun, a líder do parlamento britânico e membro do governo, Andrea Leadsom, entregou à Primeira-ministra Theresa May um dossier em que são referidas frases e comportamentos de Fallon, considerados abusivos em relação às mulheres.



E a colega de gabinete de Fallon diz que ela própria foi vítima da sua atitude para com as mulheres, relatando um episódio. Numa ocasião, Leadsom terá dito a Fallon que tinha as mãos frias. E o político respondeu "Eu sei onde podes pô-las para as aquecer". O caso terá acontecido em 2011, e a deputada diz que comentários semelhantes foram dirigidos pelo agora ex-ministro a várias parlamentares.



Fallon reagiu às notícias negando perentoriamente que alguma vez tenha feito um comentário desta natureza dirigido à colega conservadora.



O caso surge numa altura em que se multiplicam no Reino Unido denúncias sobre casos de alegados abusos cometidos por políticos, o que levou a própria Theresa May a pedir maior eficácia na investigação destas queixas.