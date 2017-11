Político ‘anti-gays’ apanhado a fazer sexo com homem no gabinete

Deputado casado, que fez campanha contra os direitos LGBT, demite-se após escândalo.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 17:49

Wes Goodman, deputado do Partido Republicano de 33 anos, conhecido por ter feito campanha a favor da família tradicional e contra os direitos da comunidade LGBT, foi apanhado a fazer sexo com outro homem. Wes, que é casado, estava em pleno ato com outro homem no seu gabinete, em Ohio, nos EUA.

O deputado já admitiu o escândalo e apresentou a demissão aos líderes do partido. Estava no seu primeiro mandato.

Durante a campanha e nos seus discursos apelava ao "casamento natural, o compromisso entre um homem e uma mulher". "Valores com base na família, saudáveis, e vibrantes, são a origem da história do estado de Ohio que nos orgulha e a chave para o futuro. Os ideais de um pai e uma mãe, casados, inseridos numa comunidade que cuida, são os ideais que considero que devem ser procurados e protegidos", defendia Wes Goodman.

O episódio sexual terá acontecido há vários meses no escritório do deputado, no Riffe Center, e o outro homem envolvido não estará associado ao staff de Goodman. A queixa partiu de uma testemunha que assistiu a tudo.

Só agora, depois do caso ter sido investigado e o deputado se ter demitido, é que o caso veio a público.

O político apagou todas as contas nas redes sociais depois do escândalo rebentar. "Todos trazemos os nossos problemas e questões a público quando desempenhamos um papel político. É este o meu caso. Arrependo-me das minhas acções e das minhas escolhas, que me impediram de servir os meus eleitores e o nosso estado da maneira que melhor reflecte os ideais de serviço público. A todos os que desiludi, peço as minhas sinceras desculpas", afirma Wes Goodman em comunicado.